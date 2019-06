Le Brésil passe aux choses sérieuses

Enfin ! Sifflée malgré sa victoire initiale face à la Bolivie (3-0), et encore conspuée après son match nul et vierge contre le Venezuela, la Seleçao cette fois a quitté la pelouse de Sao Paulo sous les applaudissements de ses supporters. Hôtes de la 46e édition de la Copa America – une compétition qu’ils n’ont plus remportée depuis 2007 – les Brésiliens ont fait honneur à leur statut de favoris ce samedi face au Pérou. Une sélection qui lors de leur dernier affrontement en date dans le cadre de la Copa, il y a trois ans, leur avait joué un bien vilain tour…

Ce match assurément piège, pourtant, les hommes de Tite ont su se le rendre facile, en se mettant rapidement à l’abri. Dès le premier quart d’heure, un corner bien frappé par Coutinho voyait Casemiro conclure de la tête à bout portant et en deux temps (1-0, 12e). Puis quelques minutes plus tard, le portier péruvien aidait Firmino à signer le but du break, en dégageant le ballon sur l’attaquant de Liverpool pour un contre expédié sur la barre transversale et un dribble victorieux ensuite (2-0, 19e). Peu après la demi-heure de jeu, le très remuant Everton y allait lui aussi de sa réalisation, d’un tir sec expédié dans le soupirail (3-0, 32e).

Au retour des vestiaires, Dani Alves ne tardait pas lui non plus à enfoncer le clou, d’une percée incisive sur son flanc droit ponctuée d’une frappe puissante sous le montant supérieur (4-0, 54e). Willian enfin assurait la manita à la toute dernière seconde du temps réglementaire, d’une merveille de frappe enroulée décochée de l’angle gauche de la surface (5-0, 90e). Seul petit bémol: le penalty loupé par Gabriel Jesus dans le temps additionnel, certes anecdotique. "On savait que ça allait arriver, on sentait qu’on en avait le potentiel avec le public derrière nous", soufflait après coup Dani Alves sur l’antenne de beIN SPORTS. Premier de sa poule tandis que le Pérou glisse au troisième rang, dépassé par un Venezuela vainqueur de la Bolivie dans le même temps (3-1), le Brésil s’est rassuré à point nommé avant son quart de finale programmé à Porto Alegre jeudi prochain. Ce sera contre un troisième de groupe qui pourrait être… l’Argentine !