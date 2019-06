Copa America 2019 : Japon, roulez jeunesse !

Capitale : Tokyo

Surnom : Les Samouraïs bleus

Sélectionneur : Hajime Moriyasu

Palmarès : Coupe d'Asie (1992, 2000, 2004, 2011), Jeux Asiatiques (2010)

Avec le Qatar, le Japon est l’autre pays invité de cette 46ème édition de la Copa America. Une seconde participation pour les Nippons, après leur passage en 1999, conclu à l’époque par deux défaites (Pérou, Paraguay) et un match nul (Bolivie). Qu’attendre des Samouraïs pour ce deuxième tour de piste, sur les pelouses brésiliennes ? Une belle surprise peut-être, mais surtout une grande revue des troupes avant les Jeux Olympiques 2020 prévus à Tokyo.

C’est bien simple : le sélectionneur Hajime Moriyasu a décidé de se passer de la majorité des joueurs du dernier Mondial pour offrir sa chance à un effectif très rajeuni. Et pour encadrer son groupe, le coach de 50 ans a misé sur l’attaquant Shinji Okazaki (Leicester), le gardien Eiji Kawashima (Strasbourg), et le milieu Gabu Shibasaki (Getafe. Une colonne vertébrale expérimenté pour conduire une jeunesse nipponne qui sera scrutée de près lors de ce périple sud-américain, où figure aussi Shoya Nakajima (Al Duhail), 24 ans et joueur le plus cher de l’histoire du Japon (35 M€).

Placée dans la poule C avec l’Uruguay, l’Equateur et le Chili, la sélection du Soleil-Levant, qui évoluera sans le Marseillais Hiroka Sakai ni l’ancien de Dortmund Shinji Kagawa (Besiktas), n’a pas à rougir face à la concurrence. Huitièmes de finaliste de la Coupe du Monde 2018 puis finaliste malheureux de la Coupe d’Asie 2019, l’équipe asiatique, 26ème nation au classement FIFA, est revenue sur le devant de la scène après une période creuse. Mais pourra-t-elle confirmer son embellie avec un effectif aussi inexpérimentée ?

Takefusa Kubo vient tout juste de fêter ses 18 ans mais on peut déjà lire dans la presse de nombreux articles à son sujet. Pourquoi ? Car le jeune gaucher a intégré dès 2011 la Masia du FC Barcelone, avant d’être contraint de repartir dans son pays natal… puisque le club catalan avait enfreint les règlements concernant les transferts de joueurs mineurs. Surdoué du ballon, Kubo a hérité du surnom de « Messi japonais » par la presse catalane.

Après une dernière saison prometteuse au FC Tokyo (13 matchs, 4 buts, 4 passes décisives), le milieu offensif s’apprête à faire son grand retour en Europe, au… FC Barcelone qui se serait mis d’accord avec le joueur pour le rapatrier au Camp Nou. Preuve que le Barça n’a pas perdu de vue la pépite nippone et qu’il faudra surveiller de près les performances de Takefusa Kubo sur les terrains brésiliens.

Gardiens : Eiji Kawashima (RC Strasbourg), Ryosuke Kojima (Oita Trinita), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)

Défenseurs : Naomichi Ueda (Cercle Bruges), Ko Itakura (Groningen), Tomoki Iwata (Oita Trinita), Yugo Tatsuta (Shimizu S-Pulse), Teruki Hara (Sagan Tosu), Daiki Sugioka (Shonan Bellmare), Daiki Suga (Consadole Sapporo), Takehiro Tomiyasu (Saint Trond VV)

Milieux de terrain : Gaku Shibasaki (Getafe), Shoya Nakajima (Al-Duhail), Yuta Nakayama (PEC Zwolle), Koji Miyoshi (Yokohama F. Marinos), Tatsuya Ito (Hambourg SV), Taishi Matsumoto (Sanfrecce Hiroshima), Kota Watanabe (Tokyo Verdy), Hiroki Abe (Kashima Antlers), Takefusa Kubo (FC Tokyo)

Attaquants : Shinji Okazaki (Leicester City), Daizen Maeda (Matsumoto Yamaga), Ayase Ueda (Hosei University)

