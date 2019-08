Le Bayern Munich a surclassé Mayence (6-1), ce samedi, dans le cadre de la 3e journée de Bundesliga.

Après l'ouverture du score de Boetius pour les visiteurs (6e), les champions en titre ont trouvé la faille grâce à six joueurs différents, Pavard (36e), Alaba (45e), Perisic (54e), Coman (64e), Lewandowski (78e) et Davies (81e). Les hommes de Niko Kovac remontent à la deuxième place du classement derrière Leipzig.

Dans les autres rencontres de la journée, Schalke 04 s'est facilement imposé contre le Hertha Berlin (3-0). Pas de vainqueur entre Leverkusen et Hoffenheim (0-0) ainsi qu'entre Wolfsburg et Paderborn (1-1). Cologne l'a remporté in extremis à Fribourg (1-2), grâce à deux anciens joueurs de Ligue 1, Modeste (58e) et Skhiri (90e+2).