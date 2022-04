Dortmund s'est effondré 1-4 contre Leipzig samedi à domicile, malgré son "Mur Jaune" rempli pour la première fois depuis deux ans, notamment sous les coups d'un Christophe Nkunku de gala, auteur d'un but et de trois passes décisives. A six journées de la fin de la Bundesliga, le Borussia reste deuxième, mais laisse le Bayern prendre neuf points d'avance, après sa victoire 4-1 à Fribourg. Konrad Laimer, servi deux fois par Nkunku, a inscrit les deux premiers buts du RB (21e et 30e). Après la pause, l'Autrichien a rendu la politesse au néo-international français Nkunku, qui a marqué à son tour, portant son total cette saison en championnat à 16 buts et 12 passes décisives.

Après la réduction du score par Donyell Malen (1-3, 84e), Nkunku a de nouveau offert une balle de but à l'international espagnol Dani Olmo, dont le tir superbe s'est fiché juste sous la barre (1-4, 86e). Les trois points du Bayern doivent cependant être confirmés, en raison d'un incident rarissime survenu en fin de match. Pendant environ 20 secondes, à la suite de malentendus dans les changements, le champion en titre s'est en effet retrouvé avec 12 joueurs sur la pelouse de Fribourg. Les instances du football pourraient sanctionner le Bayern en accordant la victoire à Fribourg sur tapis vert.