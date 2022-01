Dortmund s'est imposé 3-2 samedi à Hoffenheim, pour revenir provisoirement à trois points du Bayern, le leader de la Bundesliga qui jouera dimanche en clôture de la 20e journée. Avec 43 points, les hommes de Marco Rose restent encore à portée du "Rekordmeister" (46 pts), qui aura cependant les faveurs du pronostic à Berlin contre le Hertha pour reprendre ses six longueurs d'avance. Leverkusen (35 pts) et l'Union Berlin (34 pts) occupent les troisième et quatrième place, qualificatives pour la Ligue des champions. Erling Haaland a ouvert le score pour Dortmund à la 6e minute, suivi par Marco Reus (58e) et David Raum contre son camp (66e). L'international néerlandais Donyell Malen a offert les trois passes décisives.