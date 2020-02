Bundesliga

Il n'en finit plus de marquer. Double buteur au bout d'une performance aboutie face au PSG en milieu de semaine, à l'occasion des 8es de finale aller de la C1, Erling Haaland a encore frappé. Le buteur norvégien a aidé le BvB à s'imposer à Brême, face au Werder ce samedi, pour le compte de la 23e journée du Championnat allemand.

A terme d'une première période peu ragoûtante, marquée par les errements techniques et disputée sur un faux rythme, le BvB prenait les devants et passait la seconde. Dès la 52e minute, Zagadou gagnait son duel avec Selke et suite à un corner pour marquer du gauche de près. L'inévitable Haaland s'ajoutait au tableau d'affichage sur une frappe puissante du droit consécutive à un centre en retrait d'Achraf Hakimi par la suite (66e). Toujours dans les bons coups, le redoutable attaquant norvégien sollicitait Pavlenka suite à une combinaison avec Reyna à dix minutes du terme. Mais le portier des locaux repoussait le tir puissant de l'ancien joueur de Salzbourg. 2-0, score final. Dortmund, qui a fait le plein de confiance face au PSG, se met dans une spirale positive en championnat. Quant à Haaland, il continue à gagner en confiance et à affoler les stats...