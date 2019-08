Après son carton contre Augsbourg (5-1) lors du premier week-end de la saison de Bundesliga, Dortmund a de nouveau attendu la seconde période pour faire parler la poudre lors de son déplacement à Cologne (1-3) vendredi soir. Forts de leur organisation tactique et du pressing des deux attaquants Anthony Modeste et Jhon Cordoba, les locaux avaient en effet ouvert le score à la demi-heure de jeu par Dominick Drexler, sur un corner d'Ellyes Skhiri (29e).

Incapable de se créer la moindre occasion en première période, le BVB a renversé son adversaire grâce au talent de Jadon Sancho, déjà auteur d'un but et d'une passe décisive samedi dernier. Si Paco Alcacer (56e) et Marco Reus (60e) butaient sur Timo Horn, le jeune prodige anglais égalisait d’une puissante frappe à la suite d’un corner (70e). L’ailier est à l’origine du deuxième but de son équipe, signé Achraf Hakimi, de la tête sur un centre de Lukasz Piszczek (86e). Puis, en contre-attaque, Sancho, toujours et encore lui, offrait le troisième but à Paco Alcacer (94e).

Malgré leurs huit buts inscrits en deux matches gagnés, les joueurs de Lucien Favre affichent donc des lacunes collectives. Thorgan Hazard est discret sur son aile gauche, mais c’est surtout le double pivot Julian Weigl-Axel Witsel qui ne joue pas assez rapidement. L’entrée de Julian Brandt dans le cœur du jeu a fait du bien (62e) et le coach suisse pourrait être tenté par un ajustement tactique. En attendant, le Bayern Munich, accroché le week-end dernier, affronte Schalke à Gelsenkirchen, samedi (18h30)...