Grâce à Sancho (32e), Götze (43e) et Guerreiro (66e), le BvB menaient pourtant 3-0 jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure. Belfodil est alors entré en scène, auteur d’un doublé (75e, 87e) et Kaderabek lui aussi a frappé (83e) pour contraindre les Borussen au match nul.

En cas de succès dominical sur Schalke 04, le Bayern reviendra ainsi à cinq points du leader du championnat. Une opération d’autant plus intéressante à réaliser que Mönchengladbach, qui devançait le club de Munich ce samedi au coup d’envoi de son match, s’est effondré à domicile face au Hertha Berlin (0-3). Un peu plus bas, quatrième et cinquième du classement, Leipzig et Francfort se sont par ailleurs quittés dos à dos (0-0).