Schalke, du bleu roi au bleu pâle

L'heure ne sera pas à la fête ce samedi après-midi à la Veltins Arena. Et l'absence de supporters n'en sera pas la seule raison. Schalke se fait peur depuis plusieurs mois. L'incapacité à remporter le moindre match de championnat depuis le 17 janvier inquiète.

Les Mineurs ont besoin de trouver la sortie du tunnel. Depuis plusieurs mois et malgré les coups d'éclats d'Amine Harit, ils ne cessent de s'enfoncer au classement. Avec un seul succès sur les 13 dernières journées, les hommes d'un David Wagner confirmé malgré les prestations récentes semblent perdus. Ils ne parviennent plus à produire le jeu qui leur a permis de squatter le top 5 pendant neuf journées.



Un grain de sable semble avoir enrayé la machine. Plusieurs en réalité. Suat Serdar et Amine Harit, les deux meilleurs buteurs de l'actuel 9eme de Bundesliga sont blessés. Dans les buts, Alexander Nübel, capitaine en début de saison, a été relégué sur le banc. Le gardien a refusé de prolonger son contrat pour pouvoir rejoindre gratuitement le Bayern Munich. Quand ce secret de polichinelle a été officialisé, la hiérarchie a été modifiée. Markus Schubert a été propulsé numéro 1. Et la sérénité des Knappen en a pris un coup. 10 buts encaissés en quatre matchs. Un bilan qui laisse des traces.

Düsseldorf fait très mal à Schalke 04 !

Tout comme la lourde défaite concédée à Munich à la mi-janvier (5-0). Depuis ce revers, Schalke n'a gagné qu'un match et c'était en Coupe d'Allemagne. La défaite sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf (2-1) en milieu de semaine a de quoi inquiéter. Schalke a besoin d'une qualification européenne mais ne parvient pas à s'imposer contre le virtuel barragiste. Un coup dur qui ébranle l'institution dans sa globalité.

Financièrement aussi, Schalke est sous pression



Il n'y a pas que sur le terrain que l'obligation de résultats se fait ressentir. En coulisses, la situation est même plus grave. Les ressources financières du club inquiètent. Les Mineurs creusent encore et encore. Ils font partie des formations qui étaient menacées par la faillite en cas d'annulation de la saison. Et même si elle va à son terme, les caisses de l'actuel 9eme de Bundesliga ne vont pas se remplir. Endetté, le club de Gelsenkirchen aurait demandé une avance sur la somme des droits TV. La fin prématurée de la saison aurait provoqué une insolvabilité potentiellement fatale. Et même si le jeu a repris, les dirigeants de Schalke ont pris conscience de la fragilité de leur position.



Dans les médias ou dans des discussions avec les fans, plusieurs membres du directoire ont eu la mine des mauvais jours en évoquant une situation compliquée. Heureusement, le club possède son stade. Un bien immobilier qui assure la survie du club. Mais rien n'est éternel et un changement de politique sera peut-être nécessaire pour ne pas subir un véritable coup de grisou.

Encore plus si le cercle vicieux commence sur le terrain avec des mauvais résultats. Mais avec une politique d'austérité mise en place depuis quelques mois, l'effectif n'est plus aussi bon qu'il y a quelques années. Les Königsblauen sont peut-être à leur juste place. Un triste constat. A Schalke, malgré le déconfinement, aucune fête n'est prévue avant un bout de temps.