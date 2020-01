ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21.

— FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020

Nubel fait déjà l'unanimité en Allemagne

Le Bayern de Munich commence déjà à préparer l’après Neuer. Ce samedi, le club bavarois a officialisé le recrutement pour la saison prochaine du très prometteur portier de Schalke 04, Alexander Nubel.Il est donc attendu à l’Allianz Arena en juillet prochain, et il commencera alors à marcher sur les pas de son aîné tout en essayant de pousser ce dernier vers la retraite. Pour rappel, Neuer avait également rejoint le Bayern en provenance de Gelsenkirchen. C’était il y a huit ans et demi.Même s’il ne compte toujours aucune cape avec la Nationalmannschaft,Il avait fait ses débuts dans l’élite alors qu’il avait à peine dix-neuf ans et aujourd’hui il est même capitaine au sein de sa formation. Beaucoup d’observateurs outre-Rhin le désignent comme le futur numéro un de la sélection, même si la concurrence dans ce secteur est très relevée. À noter que le Bayern n’a pas eu à verser le moindre sou pour cette acquisition, vu que Nubel sera en fin de contrat à Schalke dans quelques mois. Une très belle affaire donc pour les champions d’Allemagne.