Rummenigge fait son mea-culpa pour Ancelotti

Comme la plupart des grands clubs européens, le Bayern Munich est un grand consommateur d'entraîneurs. Au cours des vingt dernières années, hormis Ottmar Hitzfeld (1998-2004), Felix Magath (2004-2007) ou Josep Guardiola (2013-2016), rares sont les techniciens à avoir réussi à s'installer durablement sur le banc de touche. Niko Kovac, sévèrement critiqué et vraisemblablement menacé au cours du précédent exercice, est lui en poste depuis juillet 2018, et il a déjà fait mieux que l'un de ses prédécesseurs, le pourtant très apprécié et reconnu Carlo Ancelotti.

Le Transalpin avait lui été aux commandes de l'équipe bavaroise entre juillet 2016 et septembre 2017. L'ancien coach du Paris Saint-Germain avait été licencié rapidement au cours de sa deuxième saison, justement après une lourde défaite (3-0) au Parc des Princes en Ligue des champions. Mais depuis, le "Mister" a rebondi et mène sa barque du côté de Naples, où il tente de bâtir une équipe capable de ravir le Scudetto à la Juventus de Cristiano Ronaldo et Maurizio Sarri. Cet exercice 2019-2020 sera sans doute encore un peu complexe, puisque les Partenopei comptent déjà six longueurs de retard sur le leader piémontais après sept journées. Mais au-delà des résultats, plutôt probants en Ligue des champions par ailleurs, la cote de popularité d'Ancelotti reste intacte auprès du président Aurelio De Laurentiis.

Partout où il est passé, l'ancien milieu de terrain ne récolte que louanges de la part de ceux avec lesquels il collabore, que ce soit chez les joueurs ou les dirigeants, comme ce fut le cas au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid ces dernières années. Au Bayern Munich aussi, on paraît regretter quelque peu le Transalpin. "J'aurais dû attendre plus longtemps avant de le renvoyer. J'ai presque pleuré après avoir annoncé la nouvelle, a ainsi expliqué à Marca le président Karl-Heinz Rummenigge, lors de son passage à Trente pour le Festival du sport. Ancelotti est un grand homme et un excellent entraîneur, mais lors de la deuxième saison, les résultats n’étaient pas ceux attendus par le club. Carlo est un ami et une personne incroyablement calme, même dans des moments plus difficiles. Nous aurions peut-être dû attendre un peu plus longtemps avant de le renvoyer". L'histoire entre le "Mister" et le club allemand n'est-elle pas encore terminée ?