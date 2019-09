Naples: Le gros coup de gueule d’Ancelotti

Guère réputé pour ses excès d’humeur, Carlo Ancelotti est sorti de son habituelle réserve, mercredi. La raison de son courroux ? Le retard pris par les travaux de réfection du Stade San Paulo. Alors que le chantier devait être terminé pour début septembre, celui-ci n’est toujours pas achevé. De quoi provoquer la colère de l’entraîneur napolitain, qui y est allé de son communiqué.

"J'ai vu l'état des vestiaires au San Paolo. Je n'ai pas de mots. J'ai accepté la demande du club de jouer les deux premiers matchs à l'extérieur, afin que le travail puisse être terminé. En deux mois, vous pouvez construire une maison, mais ils n'ont pas été capables de refaire les vestiaires", a-t-il ainsi regretté.

Et l’ancien Parisien d’enchaîner sur le même ton alors que se profilent deux rencontres pour lesquelles les joueurs napolitains n’auront pas accès à leurs vestiaires. "Où se changera-t-on lorsque l'on jouera contre la Sampdoria et Liverpool ? Je suis indigné par l'incorrection et l'incompétence de ceux qui devaient faire ces travaux, lâche l'Italien, a-t-il en effet ajouté. J'y vois un mépris et un non-attachement à l'équipe et à la ville. Je suis consterné."