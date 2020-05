La Bundesliga revient le 16 mai sur beIN SPORTS !

Les amateurs de football doivent se frotter les mains : la Bundesliga sera de retour dans une semaine sur les antennes de beIN SPORTS ! En effet, la Ligue allemande (DFL) de football a confirmé ce jeudi matin avoir opté pour la date du samedi 16 mai pour la reprise des championnats professionnels (Bundesliga et 2. Bundesliga). Une décision qui fait suite au feu vert d'Angela Merkel et son gouvernement mercredi. Les clubs étaient déjà l'entraînement depuis début avril dans des conditions adaptées aux précautions sanitaires.

"Nous devons tous nous efforcer de reprendre le plus vite possible, avait indiqué il y a quelques heures Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, sur Sky. Toutes les conditions sont réunies, nous avons l'approbation (des autorités). L'équipe pourrait reprendre l'entraînement à 100 % la semaine prochaine." "Un arrêt du championnat n’aurait pas été supportable économiquement pour les clubs, a pour sa part estimé Hans-Joachim Watzke, le président de Dortmund. Même si, jouer devant des tribunes vides sera un défi énorme, surtout pour une équipe comme le Borussia Dortmund qui tire beaucoup d’énergie de la passion de ses supporters."



Le Borussia aura donc l'occasion de tenter de revenir sur le Bayern Munich, en tête avec 4 points d'avance avant l'arrêt provoqué par l'épidémie de coronavirus. Leizpig, à 5 points des Bavarois, complète le podium. Paderborn et le Werder Brême vont eux devoir cravacher pour éviter une relégation directe.



Le calendrier de la reprise :

Samedi 16 mai

15h30 : Borussia Dortmund - Schalke 04

15h30 : Leipzig - Fribourg

15h30 : Hoffenheim - Hertha Berlin

15h30 : Augsburg - Wolfsburg

15h30 : Fortuna Düsseldorf - Paderborn

18h30 : Eintracht Francforf - M'Gladbach

Dimanche 17 mai

15h30 : Cologne - Mayence

18h00 : Union Berlin - Bayern Munich

Lundi 18 mai

Werder Brême - Bayer Leverkusen



