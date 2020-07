Erling Haaland snobe le Real et Manchester sans aucune hésitation

Très courtisé lors de ce mercato d’été, le buteur de 20 ans semble vouloir continuer l’aventure au Borussia Dortmund. Il n’aurait pas l’intention de rejoindre une nouvelle formation malgré l’insistance des prétendants à l’image de Manchester United et du Real Madrid. « J'ai un contrat à long terme ici jusqu'en 2024, a affirmé l'attaquant dans un entretien accordé à SportBild. Dans tous les cas, c'est mon grand objectif de remporter des titres avec le BVB et de célébrer des succès fantastiques avec nos fans… Nous devons continuer notre bon développement depuis la deuxième partie de la saison dernière et nous voulons avoir plus de succès l'année prochaine. »

« J'essaie toujours d'améliorer les choses »

L’ancien attaquant de Salzbourg n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Auteur de 44 buts et 10 passes décisives la saison dernière, Erling Haaland veut continuer à progresser. « J'essaie toujours d'améliorer les choses, même quand elles sont déjà bonnes, a précisé le jeune buteur. Cela me porte. J'ai suffisamment de potentiel pour continuer à progresser dans de nombreux domaines au cours des 10 prochaines années. Quand j'aurai 30 ans, je verrai si je peux vraiment tout faire. Mais ce sera peut-être encore mieux. »