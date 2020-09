Dortmund s’accroche à Sancho

Buteur sur penalty et également passeur décisif la semaine dernière contre Duisbourg au premier tour de la Coupe d’Allemagne (5-0), Jadon Sancho a laissé tirer Erling Haaland samedi, lorsque Dortmund a obtenu un nouveau coup de pied de réparation face à Monchengladbach en ouverture de la saison de Bundesliga (3-0). "J’étais sûr de marquer, je lui ai dit que j’en avais besoin et il a dit oui. C’était une discussion très sympa. Jadon est un mec fantastique. Vous l’avez bien vu aujourd’hui", a expliqué le Norvégien à l’issue de la rencontre pour Bundesliga.com. Quelques minutes auparavant, son coéquipier anglais lui avait offert son deuxième but de la soirée, après une contre-attaque éclair de plus de 60 mètres.

17 buts et 16 passes décisives la saison dernière



Une première passe décisive pour celui qui avait terminé deuxième meilleur passeur du championnat la saison dernière (16 passes), et aussi troisième meilleur buteur (17 buts). Cette réussite n’a fait que renforcer l’intérêt, entre autres, de Manchester United, qui suit avec attention le parcours de l’international anglais (13 sélections, 2 buts), parti de Manchester City pour rejoindre l’Allemagne à l’été 2017. Sauf que les Red Devils n’étaient pas disposés à mettre les 120 millions réclamés par le BVB, qui souhaitait aussi que cet éventuel transfert du joueur de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2023, se réalise avant la mi-août, et la reprise du groupe de Lucien Favre. Malgré cet ultimatum, et le refus affiché par Dortmund de céder sa pépite, les rumeurs d’un retour de Sancho dans le nord de l’Angleterre n’ont pas cessé.

"80 millions, ce n’est tout simplement pas suffisant"

Et le club de la Ruhr a dû faire une nouvelle mise au point. ", a martelé Sebastian Kehl, responsable de l’équipe première, à Ruhr Nachrichten. C’est une déclaration importante du club, parce que nous avons une certaine responsabilité. Nous devions rester sur nos positions. Et 80 millions d’euros, ce n’est tout simplement pas suffisant pour un joueur de sa qualité. Nous le devons au club et aux fans. Sans Jadon, cette équipe est plus faible. Un jour, il partira pour un nouveau challenge mais, aujourd’hui, il est heureux au Borussia Dortmund, et le Borussia Dortmund est heureux de l’avoir. Et puis Jadon s’entraîne bien, avec professionnalisme." Une sortie ferme, mais qui ne devrait toutefois pas empêcher les rumeurs de continuer jusqu’à la fin du mercato…