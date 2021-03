Dortmund : Peut-on vraiment arrêter Haaland ?

Les superlatifs vont commencer à manquer pour Erling Haaland. Auteur, comme à l’aller, d’un nouveau doublé mardi soir lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et Séville (2-2), le prodige norvégien n’en finit plus d’affoler les compteurs, et de battre les records de précocité. Notamment ceux appartenant à Kylian Mbappé… Auteur de 10 buts en 6 matchs de C1, il a déjà fait trembler les filets à 19 reprises en 19 matchs de Bundesliga pour sa première saison complète dans l’élite allemande.

"Haaland marquera une nouvelle ère dans le football"





De quoi estomaquer les observateurs et ses adversaires, à l’image de l’entraîneur sévillan Julen Lopetegui pour qui Haaland va définitivement "marquer son époque". Et à le voir marcher littéralement sur tout le monde, ou presque, on a du mal à croire qu’il n’a que 20 ans… Mais il n’est toutefois pas inarrêtable. C’est ce qu’on pense au Hertha Berlin, qui se déplace sur la pelouse du BVB samedi après-midi (18h30). Un actuel 15e de Bundesliga qui s’était pourtant retrouvé en grande difficulté face à lui lors du match aller, Dortmund s’imposant 5-2 à l’Olympiastadion, avec un quadruplé d’Haaland. Rien que ça…

"Nous pouvons gagner là-bas"



"Pour arrêter Haaland, nous allons défendre sur lui ensemble. Mais on ne saura si ça a marché qu’à la fin du match", a annoncé l’entraîneur berlinois Pal Dardai, qui compte beaucoup sur sa défense à trois, composée de Niklas Stark, Lukas Klünter et de son fils, Marton Dardai, pour mettre en échec le Scandinave. Mais aussi sur une sentinelle qui lui donne entière satisfaction : Lucas Tousart. Il faudra en tout cas une prestation majuscule du quatuor afin d’empêcher Haaland de marquer. Surtout que le Hertha n’a que deux points d’avance sur le barragiste, l’Arminia Bielefeld, et trois sur le premier relégable, Mayence.



"Nous pouvons gagner là-bas", a assuré en conférence de presse le directeur sportif Arne Friedrich. Ancien défenseur, comme son coach, il est aussi épaté par Haaland, qui est un véritable "phénomène. J'aurais aimé jouer contre des attaquants aussi complets à l'époque. Haaland a le package complet : puissance de tir, volonté, vitesse, esprit combatif. Il ne peut s'améliorer que dans le jeu de tête." Erling Haaland ne serait donc pas (encore ?) parfait…

