Dortmund - Meunier, un mariage parfait ?

Parfois critiqué, occasionnellement adulé, Thomas Meunier pourrait bientôt être pleuré par les amoureux du PSG. Le Belge est annoncé avec insistance au Borussia Dortmund. Un transfert gratuit qui pourrait être officialisé dès la semaine prochaine, quand l'actuel contrat du latéral arrivera à expiration. Un vrai coup dur pour la formation parisienne. Un potentiel coup de boost pour la carrière de l'ancien joueur de Bruges. Dragué par les plus grands clubs d'Europe, le médaillé de bronze de la dernière Coupe du Monde aurait opté pour le club de la Ruhr. Une formation qui le suit depuis plusieurs saisons. Un choix qui semble judicieux. Presque anonyme à son arrivée en France, le natif de Sainte-Ode n'a jamais été une star malgré un rôle de cadre au PSG. Régulièrement titularisé mais rarement titulaire, il a souvent été dans un entre-deux lors de ses quatre saisons passées en France. Une situation regrettable tant il aurait pu espérer devenir un des meilleurs latéraux du monde lorsqu'il portait le maillot parisien. Une quête qu'il va pouvoir reprendre en Bundesliga où le contexte pourrait lui être bien plus favorable.

Un parfum de Belgique dans l'organisation du Borussia

A Dortmund, Thomas Meunier pourrait jouer sous les ordres d'un entraîneur qu'il a croisé en France et en Ligue des Champions, Lucien Favre. Le Suisse semble être le coach parfait pour lui permettre de franchir un cap. Francophone, l'ancien coach de Nice a l'habitude d'utiliser une défense à trois avec des latéraux très offensifs. Une formation similaire à celle utilisée par la sélection belge. Un système dans lequel Thomas Meunier est indiscutable et particulièrement efficace. Il pourra y retrouver deux compatriotes, Axel Witsel et Thorgan Hazard. En plus du style de Dortmund, le jeu allemand semble convenir à un défenseur aussi peu frileux que lui. Le Diable Rouge va prendre la place d'Achraf Hakimi dans le couloir droit des Schwarzgelben. Le genre de mission qui plaît à celui qui a été formé au poste d'attaquant. Il va pouvoir enchanter le Signal-Iduna-Park avec ses longues chevauchées.

Meunier va enfin obtenir le statut de cadre

Mais pour briller sur le terrain, le futur ex-joueur parisien va devoir s'adapter à un nouvel environnement. Un grand défi mais une véritable chance. A 28 ans et avec une importante expérience du haut niveau, le triple champion de France pourra être reconnu à sa juste valeur dans l'effectif du BVB : un joueur aussi important sur le terrain que dans le vestiaire. Un statut qui pourrait lui permettre d'endosser des responsabilités au sein d'un top-club européen. Tous les ingrédients semblent réunis pour permettre à Meunier de réussir ce pari. S'il y parvient, le latéral qui arrive dans la force de l'âge pourra espérer être adulé et faire taire les critiques.