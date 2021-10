Entre la Bundesliga, la Ligue des champions et le DFB-Pokal, Haaland a déjà manqué un certain nombre de matchs cette saison et sa blessure pourrait être plus grave que prévue. L'ancien joueur Jan Aage Fjörtoft, qui est un ami proche de la famille Haaland, inquiète les fans de Dortmund après ses récents commentaires. "Il se pourrait que le match contre l'Ajax (0-4) soit son dernier cette saison", a déclaré l'ancien international norvégien dans des déclarations reprises par la télévision locale.

Touché à la hanche

En Allemagne, Bild a rapporté que Haaland avait subi une blessure aux fléchisseurs de la hanche. Dans un premier temps, on espérait que Haaland serait de retour en action au début du mois de décembre, mais cela pourrait même s'avérer un peu optimiste. Du côté du club, il n'y a pas eu de nouvelles informations. L'entraîneur Marco Rose n'a pas voulu entrer dans les détails de la blessure de Haaland lorsqu'il a été interrogé par les journalistes lors de la conférence de presse précédant le match de samedi contre Bielefeld. "Je ne suis pas médecin. Je préfère ne pas spéculer. Erling est blessé. Il s'agit d'une blessure au même muscle que celui qu'il a blessé auparavant, mais à un endroit différent"