Le derby de la Ruhr, disputé ce samedi entre le Borussia Dortmund et Schalke, était très particulier. Une rencontre s'inscrivant dans le cadre de la reprise de la Bundesliga et qui a vu les Borussen administrer une sévère correction à leurs rivaux. Mais surtout un match se disputant à huis clos. Et si les joueurs de Lucien Favre ont salué, comme à chaque match à domicile, le fameux "Mur Jaune", vide pour l'occasion, l'ambiance n'en restait pas moins étrange. « Notre public nous manque beaucoup. Il n'y a aucun bruit, tu tires au but, tu fais une super passe, tu marques, et rien ne se passe, c'est très, très bizarre », a confié le coach du BVB au terme du match dans des propos relayés par L'Equipe.



Pas une première pour le BvB



Ce n'était pas le premier match de la saison à huis clos pour Favre et ses hommes, qui avaient déjà dû défier le PSG en 8es de finale retour de C1 dans un Parc des Princes vide. Julian Brandt s'en souvient. "Nous avions un petit avantage, on avait déjà joué à huis clos à Paris et on connaissait cette impression de silence dans le stade. Évidemment, on aurait préféré des conditions normales, mais à la fin, le foot reste le foot et on essaie de prendre du plaisir », a-t-il confié, lui qui a livré une excellente partition lors du match ce samedi.



Le Borussia est déjà d'attaque !