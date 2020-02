Il s'était révélé lors de la phase de poules de la Ligue des champions. Et parce que c'était à Salzbourg, peut-être, tous les observateurs attendaient de voir la suite. Or, depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland donne une réponse claire aux derniers sceptiques sur son potentiel. Auteur de 9 buts en Bundesliga en moins de deux mois, mais aussi et surtout d'un doublé retentissant contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le Norvégien empile les buts avec une facilité déconcertante. Il est assez surprenant de se rappeler de son prix (officiel) : 20 millions d'euros. Combien vaut-il aujourd'hui ?

Le prix d'Erling Haaland encore loin de celui des superstars mondiales

Les prestations XXL du grand buteur font grimper sa cote en flèche. En théorie seulement... Car à en croire les principaux sites d'évaluation, le prix d'Erling Haaland est encore loin de ceux des joueurs les plus chers de la planète. Transfermarkt évalue l'avant-centre norvégien à 60 millions d'euros (avec une dernière mise à jour effectuée le 11 février, c'est à dire avant Dortmund-PSG...). L’Observatoire du football CIES fixe une valeur estimée entre 40 et 50 millions d'euros. Loin, très loin d'un certain Kylian Mbappé, dont la cote actuelle atteint 265 millions d'euros.