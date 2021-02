Bundesliga - Une hémorragie à Dortmund ?

Rien ne va plus à Dortmund. Actuel sixième de Bundesliga, à quatre points de la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions, le BVB, qui reçoit Hoffenheim samedi après-midi (15h30) va devoir s’employer lors de la fin de saison pour accrocher la C1. Alors que Lucien Favre avait été renvoyé à la mi-décembre après une piteuse défaite à domicile face à Stuttgart (1-5), son successeur n’a pas fait beaucoup mieux.



Malgré des débuts encourageants, avec notamment une victoire à Leipzig (1-3), l’inexpérimenté Edin Terzic (38 ans), ancien adjoint de l’entraîneur suisse, a vu son équipe marquer le pas ces dernières semaines, avec trois défaites lors des quatre derniers matchs, dont une samedi dernier à Fribourg (2-1). Et le club de la Ruhr se retrouve aujourd’hui en grand danger, notamment en raison des conséquences de la crise sanitaire. Il devrait en effet perdre 75 millions d’euros lors de cette année 2021, après une perte de 44 millions la saison dernière ! Son premier exercice en déficit depuis 12 ans...

4 millions en moins par match à domicile

"Nous sommes dotés de liquidités suffisantes pour ne pas être menacés", assurait pourtant son directeur général Hans-Joachim Watzke lors de l'assemblée générale virtuelle des actionnaires du Signal-Iduna-Park en novembre dernier. Tout en révélant que chaque match joué sans spectateurs à domicile coûtait 4 millions d’euros au club... D’après le média allemand WAZ, le Borussia Dortmund pourrait ainsi être amené à vendre jusqu’à sept joueurs l’été prochain, et pas des moindres !

Parmi eux, le très demandé Erling Haaland. Le prodige norvégien a une clause de départ aux alentours de 65 millions d’euros, qui prendra effet en 2022. Et son club pourrait être tenté de le céder dès l’intersaison pour renflouer ses caisses. L’ailier anglais Jadon Sancho, pisté par Manchester United, serait également susceptible d’être vendu, tout comme l’Américain Giovanni Reyna, le Belge Axel Witsel, le Suisse Manuel Akanji ou encore l’international portugais Raphaël Guerreiro. Des départs qui seraient compliqués à compenser, même si le BVB dispose encore de quelques pépites, comme le jeune attaquant Youssoufa Moukoko (16 ans), plus jeune joueur de l’histoire à évoluer en Bundesliga et en Ligue des champions.





Sancho à la baguette, Haaland à la sanction !