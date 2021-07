Bundesliga : Marco Rose peut-il changer Dortmund ?

En recrutant Marco Rose officieusement depuis le début de l'année 2021, le Borussia Dortmund a eu le temps de préparer le terrain pour son nouvel entraîneur. Après le limogeage de Lucien Favre survenu au lendemain d'une gifle reçue contre Stuttgart (1-5) et l'intérim d'Edin Terzik devenu directeur technique, le club jaune et noir a fait le choix de la jeunesse et de la fraîcheur. De l'avis de tous, il est hors de question de vivre une nouvelle saison difficile, largué par le Bayern Munich et à portée de tir du RB Leipzig. Les dirigeants du BVB ont donc rapidement pris contact avec l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach depuis le 1er juillet 2019 pour l'enrôler tout en payant la clause libératoire fixée à 5 millions d'euros de son contrat.

En faisant confiance à Marco Rose pour le poste, le Borussia fait le pari de la jeunesse mais aussi et surtout, attire un homme qui a réussi à faire sortir son équipe d'un groupe très relevé en Ligue des Champions (Real Madrid, l'Inter Milan et le Chakhtior Donetsk), une première depuis 1978. Malgré une élimination lors des huitièmes de finale contre Manchester City (2-1, 1-2), l'Allemand de 44 ans a su magnifier son groupe lors des grandes occasions. En championnat, il n'a pu faire mieux qu'une huitième place (49 points) avec 13 victoires, 10 nuls et 11 défaites.

Sancho s'en va, des arrivées en vue ?



Dans le costume d'entraîneur de l'un des plus gros clubs du championnat, Marco Rose va devoir démontrer rapidement de quoi il est capable. Avec plus de moyens mais davantage de pression, surtout populaire, l'Allemand se sait attendu surtout que son prédécesseur officiel, Lucien Favre, n'a remporté qu'une Supercoupe d'Allemagne en 2019. Le championnat ne débute que le 14 août mais l'entraîneur doit déjà faire face au départ de l'un des meilleurs joueurs de son équipe, Jadon Sancho. L'Anglais de 21 ans, auteur de 8 buts et 12 passes décisives en Bundesliga la saison dernière, a officiellement quitté les siens vendredi pour rejoindre Manchester United. En conférence de presse, le technicien a confié son regret de le voir partir.

Chaque entraîneur veut avoir un Jadon Sancho dans son équipe. Au cours des derniers mois, nous savions déjà qu'il était possible que Jadon parte. Bien sûr, nous avons eu des discussions à ce sujet et sur la façon dont nous pouvons le remplacer. Nous n'aurons pas un autre Jadon Sancho. Mais nous allons essayer de trouver des solutions. Et nous verrons les possibilités d'avoir un peu plus d'options sur différentes positions ». Avec la pépite Erling Haaland, toujours au club pour le moment, le Borussia Dortmund s'est offert les services du très jeune Abdoulaye Kamara (16 ans) en provenance du PSG et du gardien de Stuttgart, Gregor Kobel. Il s'est aussi penché sur d'autres profils comme celui de l'attaquant du PSV Eindhoven, Donyell Malen ou de son coéquipier, Noni Madueke. Avec Moukoko, Thorgan Hazard ou Reus, Marco Rose semble avoir les armes pour rivaliser avec le grand Bayern.