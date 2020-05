Bundesliga : Le Signal Iduna Park, l'arme fatale du Borussia Dortmund ?

Ce Klassiker devrait quoi qu'il arrive rester dans les mémoires. En effet, alors que la Bundesliga a repris depuis une dizaine de jours maintenant, la fin du championnat pourrait bien se décider ce mardi soir. Au Signal Iduna Park, le Borussia Dormund (2eme, 57 points) reçoit le Bayern Munich (1er, 61 points) pour le compte de la 28eme journée du championnat. Possiblement la dernière chance pour les locaux qui devront cependant disputer cette rencontre à huis clos, suite à la pandémie du coronavirus. Une donnée importante dans ce choc pour le titre en Allemagne. Car devant son bouillant public, le BvB n'est pas la même équipe et l'a prouvé encore dernièrement contre le Paris Saint-Germain en 8eme de finale de la Ligue des Champions (2-1, 0-2). Meilleure équipe à domicile cette saison en Bundesliga (avec 33 points pris sur 39), la formation de la Ruhr n'a de plus perdu qu'une seule fois dans son antre depuis 2018-19. Pour autant, et pour la première fois de l'histoire, ce Klassiker se fera sans public.

Flick et Müller se méfient

Une situation que les Munichois espèrent bien tourner à leur avantage. « C'est une des meilleures équipes d'Europe. (...) Cette ambiance peut donner des ailes à n'importe quelle équipe, mais il s'agit de s'adapter. Il faut accepter la situation actuelle et en tirer le meilleur parti », prévenait d'ailleurs Hans-Dieter Flick, l'entraîneur bavarois, en conférence de presse. Même son de cloche chez Thomas Müller. « Nous allons montrer que même sans spectateurs, nous pouvons mettre de la passion. Pour nous c'est une semaine décisive : nous avons clairement comme but de remporter les trois matchs pour faire un grand pas vers le titre », expliquait l'attaquant allemand devant la presse. Ainsi, même si le Signal Iduna Park sonnera étrangement creux ce mardi soir, la mythique enceinte, privée d'une partie de son âme, sera le théâtre du premier gros choc européen depuis la reprise et attirera forcément tous les regards. Une rencontre qui sera à suivre en direct à partir de 18h30 sur beIN SPORTS 1.