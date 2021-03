Bundesliga - Erling Haaland et Robert Lewandowski ne sont pas seuls

Robert Lewandowski et Erling Haaland sont les deux joueurs les plus attendus du Klassiker prévu ce samedi entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund (18h30 - beIN SPORTS 1). Mais à l'Allianz Arena, comme depuis le début de la saison, d'autres joueurs pourraient avoir l'occasion de s'illustrer. Si le Polonais et le Norvégien sont sur le podium des meilleurs buteurs de Bundesliga, ils sont aussi bien épaulés par des coéquipiers capables de faire la différence. L'un comme l'autre, ils n'ont pas été impliqués sur plus de 50% des buts marqués par leur équipe en championnat. La preuve que même si on parle de deux des meilleurs attaquants du monde, ils ont besoin de soutien. En Bavière comme sur les rives de la Ruhr, le style de jeu est résolument offensif, mais pas de la même manière.

A Munich, un neuf et demi qui en vaut dix



Chez le leader de la Bundesliga, le 4-2-3-1 d'Hans-Dieter Flick a fait ses preuves. Si Robert Lewandowski est très actif à la pointe de l'attaque bavaroise, le Rekordmeister peut aussi compter sur l'apport de l'inusable Thomas Müller. Aligné au poste de numéro 10, l'international allemand évolue en réalité comme un neuf et demi. Un positionnement qui lui a permis d'être impliqué sur 21 buts en autant de matchs de Bundesliga joués. En championnat, le trentenaire a déjà fait trembler les filets adverses à dix reprises cette saison et vient jouer les parfaits compléments en tournant autour de Robert Lewandowski. S'ils font le travail dans l'axe, ils peuvent aussi compter sur les différences provoquées Leroy Sané (7 buts), Serge Gnabry (4 buts) et Kingsley Coman (3 buts) sur les côtés.

A Dortmund, des buts et des ailes



Les couloirs, voici l'autre atout offensif du Borussia Dortmund. Alors qu'Erling Haaland s'occupe de transformer les ballons qui arrivent dans la surface de réparation adverse en buts, il peut profiter d'un dispositif similaire en 4-2-3-1 pour ne jamais être esseulé. L'ancien de Molde peut surtout compter sur les débordements de ses ailiers et même de ses latéraux pour être épaulé et abreuvé en bons ballons. A droite ou à gauche, Jadon Sancho apporte des solutions avec six buts mais surtout onze passes décisives. Evoluant un cran plus bas, Raphaël Guerreiro a aussi été impliqué sur plus de dix buts cette saison (3 buts, 9 passes décisives). Marco Reus et Giovanni Reyna alternent entre l'axe et un côté. Ils ont moins marqué mais ils font les différences et servent ceux qui ont l'habitude de terminer le travail. Suffisant pour permettre au BVB d'avoir la deuxième attaque de Bundesliga avant de se rendre sur le terrain de l'équipe qui marque le plus de buts en Allemagne pour ce qui sera l'affiche du week-end.



