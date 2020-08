Borussia Dortmund : Sancho reste au club

💬 Michael #Zorc in einer Medienrunde am Rande des Trainings: „Wir planen mit @Sanchooo10. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen.“ pic.twitter.com/6h6HfdJSPY

— Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020

Une augmentation de salaire pour Sancho

Le futur de Jadon Sancho, pour la saison prochaine, est décidé. Courtisé, notamment par Manchester United (un éventuel transfert était évoqué pour plus de 100 millions d'euros), le jeune élément anglais va rester au sein du Borussia Dortmund. C'est ce qu'a confirmé Michael Zorc, le directeur sportif du club allemand. Sur le compte Twitter de l'équipe allemande, il a indiqué :Par ailleurs, Zorc a donné des indications sur le futur de Sancho au niveau financier., a-t-il expliqué. Voilà des propos qui devraient rassurer les supporters du Borussia Dortmund pour l'avenir à court terme. Cette saison, Sancho s'est montré performant sous le maillot du club, inscrivant 17 buts et délivrant 16 passes décisives en 32 matches joués dans la Bundesliga.En championnat, le Borussia a terminé second du classement derrière le Bayern Munich et avait été éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions par le PSG. Ainsi, il tentera de repartir de l'avant la saison prochaine avec Sancho dans ses rangs.