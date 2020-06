Borussia Dortmund : Haaland montre les muscles

Ce n’est donc pas encore cette saison que le Borussia Dortmund décrochera un 9eme titre de Champion d’Allemagne. Pour la cinquième fois en huit ans, le BVB va conclure l’exercice à la deuxième place de la Bundesliga derrière le Bayern Munich. Redoutable après une entamé ratée, le géant bavarois a tout écrasé sur son passage et décroché une huitième couronne consécutive il y a quelques jours.



A la recherche du titre national depuis 2012, le Borussia est pourtant loin de renoncer. Par la voix d’Erling Haaland, en tout cas. Avant la 34eme et ultime journée du Championnat 2019-2020 qui doit se tenir samedi après-midi, l’attaquant a affiché ses ambitions. Pour la saison prochaine. Débarqué en début d’année 2020 dans la Ruhr, l’attaquant de 19 ans sort les muscles.

Haaland : « Je veux gagner quelque chose avec le BVB, pas toujours être deuxième »



« Je veux gagner quelque chose avec le BVB, pas toujours être deuxième, mais aussi décrocher des titres, a lâché Haaland dans un entretien accordé à des journaux régionaux allemands. Nous devons nous fixer des buts et nous voulons attaquer. » Performant depuis sa venue, celui qui avait inscrit un doublé face au PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-1) a fait parler la poudre et veut faire encore mieux en 2020-21.

Haaland, sauveur pour son retour





Recruté pour 20 millions d’euros en provenance du RB Salzbourg lors du Mercato hivernal, Haaland a inscrit 13 buts lors de ses 14 premières rencontres de Bundesliga. Si l’on ajoute ses pions avec son club autrichien, le Norvégien affiche 45 buts en 44 matchs cette saison ! Dont 8 en 8 sorties de Ligue des Champions que Dortmund a quitté dès les huitièmes après le match retour remporté par le Paris-SG (2-0), le 11 mars dernier.

« Il ne me vient pas du tout à l'idée de quitter déjà ce club »

Sixième meilleur buteur de Bundesliga (13 réalisations), Haaland affiche donc clairement ses objectifs et s’inscrit dans la durée avec le Borussia Dortmund qui recevra Hoffenheim, samedi en Allemagne. « Je ne pense pas trop à l'avenir. Dortmund est l'un des plus grands clubs du monde, j'ai signé un contrat à long terme et je viens d'arriver. C'est pourquoi il ne me vient pas du tout à l'idée de quitter déjà ce club », a expliqué le talentueux et grand attaquant (1,94 m). Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Haaland est sous contrat jusqu’en 2024.