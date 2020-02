Le moins que l'on puisse dire, c'est que la semaine a été éprouvante du côté du Borussia Dortmund. Sur le plan sportif, les Schwarz-Gelben ont été boutés hors de la Coupe d'Allemagne par le Werder Brême (3-2) et ont chuté sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Bundesliga (4-3), dans les deux cas en ayant affiché des lacunes défensives inquiétantes. Pour ne rien arranger, Marco Reus (adducteurs) et Julian Brandt (cheville) ont rejoint l'infirmerie et ne seront pas de la partie face au PSG, le 18 février prochain (21h00). Pas franchement de quoi aborder l'avenir dans la sérénité pour Lucien Favre, dont les choix ont été remis en cause par Sebastian Kehl. Le manager général du BvB a en effet récemment expliqué qu'il n'avait pas compris pour Erling Haaland avait débuté sur le banc à Brême.

Favre « J'ai rarement eu une équipe avec autant de difficultés »



Le technicien suisse, lui, ne cache plus son inquiétude face à la friabilité de son arrière-garde. « Je donne mon maximum afin de corriger nos défauts et afin que l'équipe puisse progresser, mais je dois constater que depuis mes débuts comme entraîneur j'ai rarement eu une équipe avec autant de difficultés, a reconnu l'ancien coach de Nice. Je ne parviens pas à m'expliquer notre fébrilité défensive récurrente. » D'après les informations de L'Equipe, la communication serait compliquée en interne et Favre aurait ainsi de plus en plus de mal à faire passer son message auprès du vestiaire. De quoi imaginer un départ dans les prochains jours ? Sans doute pas. Mais si le Borussia venait à subir une déroute contre le PSG, cette possibilité ne serait en revanche pas à exclure...