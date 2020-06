Pour sa deuxième titularisation d'affilée en Bundesliga (et son neuvième match de la saison), Michaël Cuisance a frappé un grand coup samedi à Wolfsbourg. Son but du pied gauche, une frappe enveloppée à l'entrée de la surface après un décalage de Coman, est une merveille qui tient sa place dans un best of de la saison. L'international Espoirs a inscrit tout simplement le premier but de sa carrière professionnelle, et quel but donc ! Formé à Strasbourg puis Nancy, Cuisance était parti à 17 ans pour Mönchengladbach, il y a trois saisons. Dès son arrivée, le milieu défensif y avait été élu joueur de l'année, avant de retrouver beaucoup plus souvent le banc la saison dernière.

Flick : "Cuisance mérite ce but"





Cadre régulier et logique de toutes les équipes de France depuis les U16, Cuisance poursuit son « rêve », comme il le qualifiait déjà au mois de février pour l'AFP : « C'est clair que j'arrive jeune et que ça va demander du temps, mais il ne faut pas lâcher, il faut se battre. Et après, la victoire sera encore plus belle. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient un homme et aussi un grand joueur. Tu es parmi ces grands joueurs, tu apprends d'eux au quotidien et de leur mentalité. Franchement je suis fier de moi, de comment je travaille au quotidien et comment j'en suis arrivé là. »



Hansi Flick ne l'a pas seulement testé sur une fin de saison sans enjeu. Sa première titularisation a ainsi eu lieu il y a deux semaines, lors du choc face à Mönchengladbach, alors que le Bayern n'était pas encore champion. Non content de marquer, il a aussi obtenu le penalty du troisième but et a complété son premier match en intégralité sous le maillot du Bayern. André Villas-Boas le veut à l'OM, ainsi que vient de le révéler L'Equipe, mais il n'est plus certain que les Bavarois aient très envie de le lâcher.