Villas-Boas et l’OM s’activent sur le mercato

Plutôt discret jusque-là sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille pourrait vite passer à l’offensive avec comme but de construire une équipe compétitive et susceptible de briller en C1 la saison prochaine. La marge financière des Phocéens reste réduite, et à plus forte raison s’il n’y a aucune vente effective, mais cela ne les empêche pas de lorgner de potentielles recrues. André-Villas Boas, le coach de l’équipe, a même transmis 15 noms à sa direction et avec l’espoir de pouvoir être entendu sur une partie d’entre eux.

Selon le quotidien L’Equipe, le technicien portugais a dressé soigneusement cette liste des éléments à même d’apporter un plus à sa formation. Il l’a fait même bien avant la reprise de l’entrainement, qui a eu lieu vendredi, afin que ses décideurs aient tout le temps nécessaire d’avancer sur les différents dossiers. Andoni Zubizarreta, l’ancien directeur sportif, avait aussi participé à cette « détection » avant son départ le mois dernier.

Cuisance et Gueye ciblés

Deux noms de cette fameuse liste auraient fuité. Il s’agit de Mickäel Cuisance, le sociétaire français du Bayern Munich, et de Pape Gueye, le milieu défensif du Havre. AVB est séduit par leur profil et croise les doigts pour qu’il y ait possibilité de le récupérer rapidement. Pour le premier nommé, un accord en forme de prêt semble tout à fait possible car l’international espoir tricolore ne joue pas trop au sein de la formation bavaroise. Quant au second, cela pourrait être un transfert gratuit mais à condition que le joueur règle un litige contractuel avec Watford.