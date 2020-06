Bayer Leverkusen : Bosz veut briser la malédiction

Sa première expérience en Allemagne avait été un échec. Entraîneur du Bayer Leverkusen depuis décembre 2018, Peter Bosz, ancien joueur de Toulon, avait été licencié un an plus tôt par le Borussia Dortmund, après six mois sur le banc. Mais il a vite retrouvé des couleurs chez les Rouge et Noir, avec une quatrième place au classement au terme de sa première saison, soit le meilleur classement du club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis trois ans.



Avec l’ex-entraîneur de l’Ajax aux commandes, Leverkusen a démarré cette saison 2019-2020 sur le même rythme et occupe aujourd’hui la cinquième place du classement de Bundesliga. Depuis la reprise d’un exercice interrompu par la pandémie de coronavirus, son club a compilé quatre victoires à l’extérieur et deux revers à domicile, dont le dernier face au leader incontesté, le Bayern Munich. Un club bavarois que le Bayer ne peut plus rattraper au classement mais qu’il retrouvera le 4 juillet prochain en finale de la Coupe d’Allemagne, l’un des deux seuls trophées remportés par Leverkusen dans son histoire avec la Coupe UEFA 1988.

Bosz compte sur sa jeune garde



"Le fait que les gens en parlent encore aujourd'hui montre l’importance de gagner un titre. Donc nous, les joueurs et tout le club, voulons gagner des titres", avait confié Bosz avant l’affrontement contre Sarrebruck, un club du quatrième échelon battu 3-0 mardi dernier. Car depuis la victoire dans cette même compétition en 1993, Leverkusen, qui n’a jamais été champion d’Allemagne et a même été surnommé « Neverkusen » en raison de son statut d’éternel second, n’a plus remporté le moindre titre.



Pour y parvenir et aussi décrocher une qualification en Ligue des Champions, le Bayer, qui se déplace sur la pelouse d’une équipe de Schalke 04 en souffrance dimanche (18h00 - beIN SPORTS 2), pourra notamment compter sur sa jeune garde, avec le prodige Kai Havertz, l’ancien Parisien Moussa Diaby mais aussi Florian Wirtz, devenu samedi dernier face au Bayern le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga, à 17 ans et 34 jours. "Un immense talent", avoue son entraîneur néerlandais.

Bosz : "Schalke n'a plus rien à gagner ou à perdre"