Leverkusen, roulez jeunesse !

Florian Wirtz (milieu de terrain, Allemagne - 17 ans)

Edmond Tapsoba (défenseur, Burkina Faso - 20 ans)

Leon Bailey (attaquant, Jamaïque - 22 ans)

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga

💥 Le Bayer Leverkusen repart de Fribourg avec les 3 points

🔥 Kai Havertz marque son 11ème but de la saison !https://t.co/FLRWpCFgu3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 29, 2020

« Il vient d'arriver de Cologne, il a eu 17 ans juste avant son premier match au Werder il y a trois semaines, ce qui fait de lui le plus jeune joueur de Leverkusen en Bundesliga devant Kai Havertz. Peter Bosz l'a tout de suite titularisé, il a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi doué à son âge. Il a réussi son premier dribble puis a perdu trois ballons simples. Après ça, beaucoup de jeunes auraient plongé. Mais non, il s'est repris, avec son insouciance et sa double accélération, ses dribbles en mouvement, sa qualité de passe. Il sent le jeu et l'orage ne le touche jamais, il se reprend toujours avec ses qualités. Il est agile et léger dans sa fréquence de pied, il ne se trompe pas face au défenseur. »« Il a une très bonne relance et a poussé Tah sur le banc depuis son arrivée au mois de janvier, ce n'est pas rien. C'est encore un gros boulot de la cellule de recrutement, car il a très peu d'expérience et arrive de la réserve de Guimaraes, pas du Benfica... Contrairement à Aleksandar Dragovic ou Kerem Demirbay, il est en avance sur son âge. »« Il va très vite, c'est un super joueur virevoltant, en première attention. Il était annoncé au Bayern il y a un an et demi, cette année il est un peu en dedans à cause de son comportement, car il a pris deux cartons rouges très rapidement. Le train n'attend pas, mais ça n'empêche que toute l'Angleterre continue de le convoiter. Il y a aussiqui est un super joueurbien sûrs'il s'adapteet. »