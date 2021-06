A Dortmund, la jeunesse continue de se former

Cette saison, comme souvent, le plus grand succès de la saison du Borussia Dortmund n'est pas perceptible au classement de la Bundesliga mais au nombre de jeunes joueurs lancés chez les professionnels. Cette saison, le BVB a sollicité huit éléments de 21 ans ou moins. Et une fois de plus, ils ont été majoritairement impressionnants. Le duo Erling Haaland – Jadon Sancho a notamment franchi un cap. Le Norvégien a été impliqué sur 35 buts en championnat cette saison quand l'Anglais a été décisif à 20 reprises.

Pour les accompagner, Giovanni Reyna a confirmé le talent aperçu lors de sa découverte du monde professionnel en 2019-2020. L'Américain a joué 32 matchs et a été impliqué sur dix buts, faisant notamment trembler les filets adverses pour la première fois de sa carrière professionnel. Ces trois joueurs font partie des jeunes les plus prometteurs du monde. Et pourtant, aucun d'entre eux n'est la sensation de la saison.

Moukoko et Bellingham, les révélations de la saison



Chacun dans un registre différent, Youssoufa Moukoko et Jude Bellingham ont été les grands animateurs de la saison du troisième de la Bundesliga. Le premier est devenu le plus jeune joueur et le plus jeune buteur de l'histoire du championnat allemand en brillant quelques jours seulement après son seizième anniversaire alors que le second a été impressionnant pour sa première expérience dans un grand championnat européen.

Le joueur arrivé de Birmingham City l'été dernier a même fait ses premiers pas en sélection et n'est pas passé loin de représenter l'Angleterre à l'Euro prévu cet été. Un des autres jeunes qui a convaincu cette saison est Mateu Morey Bauza. Le latéral droit s'est fait sa place dans l'équipe entraînée par Lucien Favre puis Edin Terzic. L'Espagnol a même chahuté un Thomas Meunier décevant dans la hiérarchie du club de la Ruhr.

Reinier, loin d'être souverain



Plus discret avec une seule titularisation en Bundesliga, Reinier n'a pas vraiment profité de la première moitié de son prêt. Le milieu offensif brésilien qui appartient au Real Madrid va devoir faire mieux s'il veut se faire une place en Europe. Mais il a quand même plus joué qu'Ansgar Knauff. L'ailier allemand a occasionnellement intégré le groupe professionnel au cours d'une saison essentiellement passée en réserve. Le joueur de 19 ans a quand même réussi à marquer un but en quatre entrées en jeu. Le Borussia Dortmund n'a peut-être pas remporté le titre de champion d'Allemagne mais il a une nouvelle fois été un leader en terme de confiance aux jeunes joueurs. Et si ses pépites restent, comme certaines d'entre-elles l'ont laissé penser, l'avenir s'annonce radieux au Signal-Iduna Park