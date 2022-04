Ligue Féminine (J20) : Basket Landes reprend son bien, Bourges toujours intouchable

Villeneuve d’Ascq n’a pas longtemps tenu la deuxième place. Au lendemain du succès des Nordistes face à La Roche-sur-Yon, Basket Landes a répondu. A l’occasion de la réception d’Angers, les Landaises ont signé un net succès leur permettant de reprendre la place de dauphin. Si l’entame de match a été accrochée, les coéquipières de Regab Margarity (32 points, 13 rebonds) ont pris le large dans les dix minutes menant à la mi-temps, atteinte avec un écart de 16 points. Au retour des vestiaires, les Angevines se sont relancées et les coéquipières d’Alexis Peterson (26 points) se sont rapprochées à quatre longueurs. Un 12-0 dans le dernier quart-temps a toutefois permis à Basket Landes d’aller chercher la victoire (89-74). Dans le même temps, Bourges a consolidé sa place de leader avec une 18eme victoire poussive face à la lantere rouge Charnay. Maia Hirsch (19 points) et ses coéquipières n’ont pas fait de complexes face à celles qui ont récemment remporté l’Eurocoupe, menant de sept points après dix minutes. Sans forcer, les Tango ont rattrapé leur retard avant de distancer leurs adversaires dans les dix dernières minutes. Au final, Bourges s’impose de six points (70-76) et continue de mener grand train.

Charleville-Mézières se réveille, Tarbes se rapproche

Charleville-Mézières, après trois défaites de rang, a renoué avec la victoire lors de son déplacement à Landerneau. Après deux premiers quart-temps très défensifs, avec un écart de seulement deux points en faveur des Flammes à la pause, les attaques ont pris le pouvoir. Marie Mane (18 points) et les Bretonnes ont frappé les premières avec un troisième quart-temps dominé de la tête et des épaules. Toutefois, sous l’impulsion de Tima Pouye (18 points, 6 rebonds), Charleville-Mézières a terminé très fort pour aller chercher un victoire de huit points (56-64). Tarbes, de son côté, reste en lice pour les play-offs après son succès sur Saint-Amand-les-Eaux. Les joueuses de Bigorre, emmenées par Clémentine Samson (17 points, 5 rebonds) et Yohana Ewodo (17 points) ont démarré fort avant de creuser l’écart au retour des vestiaires. Les Nordistes, grâce notamment à Elin Gustavsson (14 points) et Amy Okonkwo (14 points, 11 rebonds) ont poussé en fin de match mais s’inclinent (76-63), voyant leur bourreau du soir revenir à hauteur au classement.



BASKET - LIGUE FEMININE/ 20EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Villeneuve d'Ascq - La Roche-sur-Yon : 75-67



Samedi 16 avril 2022

Charnay - Bourges : 70-76

Tarbes - Saint-Amand-les-Eaux : 76-63

Basket Landes - Angers : 89-74

Landerneau - Charleville-Mézières : 56-64



Dimanche 17 avril 2022

16h00 : ASVEL - Lattes-Montpellier