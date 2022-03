Ligue Féminine (J18) : L'ASVEL et Charleville-Mézières rattrapés, Bourges toujours leader

Bourges continue sur sa lancée. A l’occasion de leur déplacement à Saint-Amand-les-Eaux, les Tango ont signé une nouvelle victoire et consolidé leur première place en Ligue Féminine. Si les joueuses du Hainaut ont fait de la résistance en début de match, l’écart a commencé à gonfler dans le deuxième quart-temps pour s’établir à quatorze longueurs au moment du retour aux vestiaires. Kristen Mann (16 points, 6 rebonds) et ses coéquipières ont toutefois eu un énorme trou d’air dans le troisième quart-temps avec Saint-Amand-les-Eaux qui a su revenir à seulement deux points avec dix minutes encore à jouer. Une alerte qui a été bien entendue par les Tango, qui ont entamé le quatrième quart-temps sur un 20-3 pour se mettre définitivement à l’abri. Bourges s’impose au final de 18 points (56-74). Un succès qui permet aux Berruyères de distancer l’ASVEL. Les Rhodaniennes ont, en effet, concédé leur deuxième défaite sur les trois derniers matchs sur le parquet de Tarbes. Après avoir fait la course en tête durant le premier quart-temps, les coéquipières de Cassidie Burdick (17 points, 8 rebonds) ont vu les joueuses de Bigorre signer un 10-0 pour inverser la tendance et virer en tête de cinq longueurs à la pause. Tarbes a continué de mener au retour sur le parquet mais l’ASVEL a su s’accrocher pour revenir à hauteur avec 75 secondes à jouer. Un tir à deux points de Julie Wojta (29 points) et un lancer franc de Clémentine Samson (3 points, 6 rebonds) offre aux Tarbaises une courte victoire (66-63).

L’ASVEL et Charleville-Mézières rattrapés

Charleville-Mézières, de son côté, n’a pas profité de l’occasion pour doubler l’ASVEL au classement. Les Flammes ont, en effet, chuté sur le parquet de Villeneuve d’Ascq malgré une première mi-temps tonitruante et un avantage de 24 points à la pause pour les coéquipières de Jacinta Monroe (20 points, 8 rebonds). Patiemment, les Nordistes ont réduit l’écart sous l’impulsion de Johanne Gomis (20 points), avec un retard de seulement cinq points à l’entame du dernier quart-temps. Un 10-0 a permis à l’ESBVA de passer devant pour aller chercher une victoire de quatre longueurs (78-74), la quatrième de suite. Basket Landes, de son côté, n’a pas tremblé face à Landerneau. Un net succès que les coéquipières de Regan Margarity (25 points, 9 rebonds) ont construit dans le troisième quart-temps avant de contrôler pour un succès de 27 points (88-61). Derrière Bourges, on retrouve désormais quatre équipes à 30 points. Dans un duel de bas de tableau, Lattes-Montpellier a infligé une nouvelle défaite à la lanterne rouge Charnay (77-86) que les coéquipières de Sydney Wallace (22 points) ont assuré dans le dernier quart-temps.



BASKET - LIGUE FEMININE/ 18EME JOURNEE

Vendredi 25 mars 2022

Angers - La Roche-sur-Yon : 71-78



Samedi 26 mars 2022

Villeneuve d'Ascq - Charleville-Mézières : 78-74

Charnay - Lattes-Montpellier : 77-86

Tarbes - ASVEL : 66-63

Saint-Amand-les-Eaux - Bourges : 56-74

Basket Landes - Landerneau : 88-61