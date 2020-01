Euroligue (F) : Sopron trop fort pour l'ASVEL

Fin de série pour l’ASVEL en Euroligue féminine. Après des succès face au Dynamo Koursk, à Gérone puis face à Schio, les Villeurbannaises ont manqué leur déplacement à Sopron. Si l’entame de match a été accrochée, les coéquipières d’Alysha Clark (16 points, 6 rebonds) ont manqué leur deuxième quart-temps avec notamment un 11-0 qui a donné aux Hongroises une avance confortable de onze longueurs à la mi-temps. Dès l’entame de la deuxième mi-temps, les coéquipières de Tina Krajisnik (18 points, 17 rebonds) ont continué d’accélérer pour se rapprocher de la barre des 20 points d’avance mais sans jamais la franchir. Les joueuses de Valéry Demory ont tout donné pour revenir mais elles n’ont jamais su réduire l’écart à moins de six longueurs pour, au final, s’incliner de quatorze points (67-53). Une défaite qui ne fait pas les affaires de l’ASVEL dans la course aux quarts de finale puisque Sopron profite de l’occasion pour repasser devant les Rhodaniennes à la troisième place derrière Fenerbahçe et Lattes-Montpellier.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

11eme journée

Mercredi 22 janvier 2020

Fenerbahçe - Dynamo Koursk : 76-55

Sopron - ASVEL : 67-53

20h00 : Lattes-Montpellier - Schio



Jeudi 23 janvier 2020

20h15 : Gérone - Gdynia



Classement du Groupe B

1- Fenerbahçe 20 points

2- Lattes-Montpellier 17

3- Sopron 16

4- ASVEL 16

5- Schio 16

6- Dynamo Koursk 15

7- Gdynia 13

8- Gérone 13