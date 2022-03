Euroligue (F) : Pas de miracle pour Lattes-Montpellier

Gabby Williams fait mal à son ancien club

Les marqueuses héraultaises :

Lattes-Montpellier devait absolument battre Sopron pour décrocher un match d'appui et espérer poursuivre sa route en Euroligue. C'est raté. Le BLMA, battu 60-42 en Hongrie mardi, a de nouveau été battu, cette fois dans sa salle, sur le score de 65-72 (31-38, mt). Une défaite synonyme d'élimination. Suite à l'exclusion des clubs russes de la plus grande compétition européenne, le tableau des quarts de finale avait été chamboulé et Lattes-Montpellier avait hérité de Sopron plutôt que de Fenerbahçe, et même si les Hongroises semblent d'un calibre moins important que les Turques, elles sont tout de même plus fortes que les Françaises et l'ont démontré sur cette confrontation aller-retour. Les Héraultaises n'ont jamais mené durant ce match retour.Mais les Hongroises n'ont pas tremblé dans le money-time, et ont pu compter notamment sur leur internationale française et ancienne Montpelliéraine Gabby Williams, qui termine avec 28 points et 11 rebonds., qui va désormais pouvoir se concentrer sur la lutte pour le maintien en championnat de France Les filles de Valéry Demory sont en effet avant-dernières du classement de LFB, avec seulement cinq victoires au compteur, alors qu'il reste sept matchs à jouer. Sopron et Fenerbahce sont de leur côté les premiers qualifiés pour le dernier carré de cette Euroligue 2022 très ouverte suite à l'exclusion des Russes. Et il faut remonter à 2014 pour trouver trace d'un club français en demi-finales. Il s'agissait de Bourges.Epoupa (10), Peters (15), Kiavi (2), Naigre (8), Rivière (3), Dabovic (1), Touré (11), Bernies (3), Zemoura (2)