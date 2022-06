Voile - Vendée Arctique : Ferré toujours en tête, Soudée passe devant Dalin

Aller à l'ouest, un mauvais choix ?

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 7h00 - Mercredi 15 juin 2022

Benjamin Ferré ne faiblit pas. Alors que le jeune skipper (32 ans) mène la danse depuis mardi dans cette Vendée Arctique,« Les journées sont épuisantes, il y a pas mal de manœuvres à faire mais tout va bien. J’ai eu Guirec (Soudée) à la VHF, on rigolait bien en regardant le classement. C’est drôle d’être en tête même si le classement est un peu biaisé par l’étalage de la flotte », a réagi ce mercredi matin celui qui l'on retrouve à bord de Monnoyeur-Duo for a Job., qui a tenté une toute autre trajectoire que les deux premiers. Suivent ensuite un peu plus loin Eric Bellion (Commeunseulhomme Powered by Altavia) et Jérémie Beyou (Charal).Pour sa part,« C’était probablement une erreur. J’avais peur de buter dans la dorsale, je voyais la sortie vers l’ouest. Je n’ai pas très bien géré mon coup mais maintenant je dois faire avec. Les bateaux à dérives sont en tête en passant par l’est. (...) Ce sont des petits malins par rapport à nous, on a foncé à fond la caisse dans la dorsale et eux ont pu voir ce qu’il se passait devant et cela leur a ouvert des opportunités, a expliqué le skipper Guyot Environnement - Water Family, sur le site officiel de la Vendée Arctique.Je vais essayer de revenir dans le match en essayant de faire attention au bateau. »Guirec Soudée (Freelance.com) à 14 milles du leaderCharlie Dalin (Apivia) à 15Eric Bellion (Commeunseulhomme Powered by Altavia) à 32Jérémie Beyou (Charal) à 41...