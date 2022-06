Sport Planète : Justine Dupont, la FFT et Surfrider au menu du numéro 2

Des capteurs pour repérer les polluants non visibles dans l'eau

Il y avait une fois de plus du beau monde sur le plateau de Gaëlle Millon à l'occasion de la deuxième émission de la saison de Sport Planète, le rendez-vous mensuel dédié au sport et à la protection de l’environnement créé conjointement par MAIF et la chaîne Sport en France et qui vise à mettre en lumière toutes celles et tous ceux qui agissent pour un sport éco-responsable sur fond d'harmonie entre sport et écoresponsabilité.C'est dans ce sens que, véritable ADN de cette association qui avait vu le jour à l'origine en tant que réseau fondé par des surfeurs pour des surfeurs. Le tout dans le but de "protéger leur espaces de jeu"."On travaille aussi avec des plongeurs et des nageurs, on essaye d’aller beaucoup plus loin et d’avoir vraiment les valeurs du sport au cœur de notre action", reconnaît Yann Leymarie, à la vision long-termiste. "Dans l’environnement, il faut aller voir le plus loin possible et engager énormément d’acteurs. On a mis en place une stratégie à dix ans pour avoir le temps de faire les choses bien mais pouvoir aussi prendre du recul sur le plan scientifique. »Chez "Surfrider", il est aussi question désormais de la qualité de l'eau. Avec l'aide du navigateur Paul Meillat,"On équipe les gens qui passent quasiment des mois entiers en cumulé dans l’eau de capteurs qui vont capter la toxicité ou les produits chimiques qui sont dans le milieu afin de voir quelle est l’exposition de l’usager ou de la personne vis-à-vis de polluants qui ne sont pas visibles", explique"Il n’y a pas besoin d’aller très loin. En France, sur nos côtes, après des pluies ou de bonnes tempêtes, on peut le constater sur les plages ou dans l’eau, avec parfois des molécules même pas visibles", regrette la multiple championne du monde de surf, connue pour être l'une des meilleures surfeuses de grosses vagues au monde et dont l'incroyable saison a fait l'objet du documentaire "A la folie"."C’était ma meilleure saison dans l’océan, c’était magique, car toutes les plus grosses vagues ont donné lieu aux meilleures sessions depuis dix ans. Tout ça en une saison. C’était un peu le Grand Chelem. Et le fait de pouvoir s’y déplacer et de performer sur ces vagues-là, c’était magique à vivre", se remémore la championne, qui"J’en suis parfaitement consciente, j’ai aussi la solution d’arrêter, mais c’est mon métier, je l’aime", répond la surfeuse, qui a"On a mis en place avec MAIF un projet qui consiste à calculer cette emprunte carbone et à la monétiser un chèque pour une association que je choisis. Cette année, c’est pour l’association de Coralie Balmy Cocoa And Lo qui vise à sensibiliser les enfants à l’océan et à apprendre à le connaître et à nager dans l’océan pour ensuite pouvoir le respecter." Le respect de l'environnement ou le maître-mot de Justine Dupont dans sa vie de tous les jours. Un combat vital à ses yeux. "C’est le jeu de voir tous les jours comment on peut réduire au maximum ; manger local, utiliser des gourdes, utiliser de la jute pour construire les planches…"Et parce que le tennis est lui aussi concerné par l'éco-responsabilité,"On a été interpellé par une enquête en 2007 qui indiquait que le tennis était un sport assez polluant, et ce en raison notamment de la balle qui n’était pas recyclé. On a du coup signé une charte environnemental et on a calculé notre emprunte carbone", raconte Viviane Fraisse, responsable RSE de la FFT et des tournois que la FFT organise, sans cacher que"C'est important de s’attaquer en premier à Roland-Garros, qui est la vitrine et a un rayonnement important et international. On a signé des engagements avec des objectifs chiffrés notamment sur le plan de l’alimentation durable, sur l’énergie, la réduction des déchets et des emballages plastique. On a fait un gros travail sur l’eau également et la mobilité la plus durable possible en favorisant le métro et le vélo ou la trottinette. L'année prochaine, l'objectif, c'est une flotte cent pour cent électrique."Une fresque écologique du tennis ("petit-frère de la fresque du climat mais appliqué au jeu du tennis"), une forêt ravagée par les intempéries appelée à être reboisée,"On a instauré auprès de nos membres une charte avec toute une série de démarches, que ce soit en termes d’optimisation de la dépense énergétique, du recyclage ou du tri des déchets", confie fièrement le directeur exécutif du TCP Bernard David, tandis que Viviane Fraisse se félicite de la mise en place de, même si celles de Roland-Garros ne le sont qu'en fin de vie. "Cela consiste à recycler les balles usagées à les collecter à les regrouper et à les ramener vers un centre de broyage de la manière la plus réductrice d’impact environnemental. On en tire des granulats de caoutchouc et avec ces granulats, on fait des sols sportifs amortissants qui sont offerts à des instituts pour enfants en situation de handicap, à des hôpitaux ou dans des prisons." L'enquête parue en 2007 sur le retard pris par le tennis semble chaque jour s'éloigner davantage.