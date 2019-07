Mondiaux: La France 2e au classement des nations

L'équipe de France a rendu une copie très intéressante lors des championnats du monde disputés à Budapest et bouclés mardi avec les finales par équipes des sabreuses et des fleurettistes. Le bilan, avec deux titres (Enzo Lefort au fleuret et l'épée par équipes), en plus des deux médailles d'argent de mardi ainsi que celle de Pauline Ranvier (fleuret), permet donc aux Bleus de terminer à al deuxième place du classement des médailles. Un très bon indicateur à seulement un an des Jeux Olympiques de Tokyo.

Merci à tous nos tireurs et au staff pour tout ce que vous nous avez fait vivre ces dix derniers jours pic.twitter.com/OpqDHMRfmS — FF Escrime (@ffescrime) 23 juillet 2019