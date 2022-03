Jeux Paralympiques 2022 : Les Russes et les Biélorusses autorisés à participer sous bannière neutre

Les Russes et les Biélorusses pourront bel et bien en être. Ce mercredi, via un communiqué publié sur son site internet officiel, le Comité international paralympique (CIP) a acté la participation des athlètes paralympiques russes et biélorusses, mais sous bannière neutre, à cette édition 2022 des Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin en Chine, programmée entre le vendredi 4 mars et le dimanche 13 mars. Ces derniers jours, en raison de la guerre en Ukraine, une exclusion était plus que probable pour ces deux délégations. Finalement, il n'en sera donc rien. Dans son communiqué, l'organisation mondiale indique ainsi notamment : "Ils concourront sous le drapeau paralympique et ne figureront pas au tableau des médailles." Depuis le début de cette guerre, les sanctions ne cessent de pleuvoir concernant la Russie mais également la Biélorussie, plus que jamais isolées sur le plan sportif.

La Russie et la Biélorussie bannies de nombreux sports

Des décisions qui se sont enchaînées depuis la recommandation, en ce sens, ce lundi, du Comité international olympique (CIO). Par conséquent, en football, par exemple, la Russie sait d'ores et déjà qu'elle ne prendra pas part à la Coupe du Monde 2022. Par la suite, d'autres fédérations sportives ont suivi, comme l'athlétisme, le patinage artistique, le rugby, la boxe ou bien même la natation. Pour en revenir à cette édition 2022 des Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin en Chine, une autre incertitude demeure et non des moindres. En effet, les sportifs paralympiques ukrainiens ne sont toujours pas sûrs de pouvoir rejoindre leur destination. Depuis le début de ce conflit, l'espace aérien ukrainien est tout simplement fermé, alors que les moyens de transport terrestres sont également fortement perturbés. Ce mardi, via un tweet, la Fédération ukrainienne paralympique avait alors assuré que ses 29 sportifs dont neuf guides seront bien de la partie. Si leur arrivée aurait dû avoir lieu ce mercredi, depuis un pays non précisé, elle n'a finalement toujours pas été confirmée.