Formule E: Vergne conserve son titre

Il lui aura fallu attendre la dernière course mais Jean-Eric Vergne a été sacré champion du monde de Formule E, conservant ainsi son titre remporté la saison dernière.

Premier pilote à remporter à deux reprises le titre mondial, le Français, parti en 12e position sur la grille de départ, a terminé 7e de la dernière course organisée à New York bien aidé par un accrochage entre ses deux derniers rivaux Mitch Evans et Lucas Di Grassi dans le dernier tour.

Say hello to the double-champ! @JeanEricVergne claims his second successive ABB FIA Formula E Championship after the 2019 #NYCEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/Tqi11DaW39