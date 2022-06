Cannone, la désillusion

Balzer bronzée !

Et de quatre ! L'excellente nouvelle est venue de Yannick Borel, qui a remporté un quatrième titre individuel de champion d'Europe, après sa très large victoire, en finale, contre le Belge Tristan Tulen.l’Allemand Richard Schmidt, médaillé de bronze mondial en 2017, 15-10. En demi-finales, il était ensuite venu à bout du Suisse Max Heinzer, vice-champion d'Europe 2015 et 2016 (15-10).Le compteur de l'équipe de France d'escrime aurait donc pu rester bloqué à quatre médailles de bronze aux championnats d'Europe d'Antalya, en Turquie. Les sabreurs Eliott Bibi et Bolade Apithy et les fleurettistes Maximilien Chastanet et Ysaora Thibus ont goûté les joies du podium ces derniers jours, mais cela ne sera pas le cas de Romain Cannone. Le champion olympique de Tokyo, qui avait décroché l'or à la surprise générale alors qu'il était inconnu du grand public, après une journée de rêve, a été éliminé dès son entrée en lice des championnats d'Europe., après avoir pourtant mené 6-2. Un coup dur pour le natif de Boulogne-Billancourt, qui disputait là sa première grande compétition depuis son triomphe olympique. Cela ne s’est pas mieux passé pour ses compatriotes Alex Fava et Alexandre Bardenet. Fava, vainqueur 15-7 du Suédois Christopher Kelly au premier tour puis 15-9 de l’Espagnol Gerard Gonell au deuxième, est tombé contre le Néerlandais Tristan Tulen en huitièmes de finale sur le score de 15-11. Bardenet a quant à lui disparu d’entrée, face à l’Allemand Marco Brinkmann, vainqueur 15-12.Du côté des femmes, c'est le sabre qui est au programme ce dimanche, avec quatre Françaises. Sara Balzer a donc décroché une belle médaille de bronze. Après son succès 15-2 sur la Hongroise Renata Katona, elle avait enchaîné contre la Grecque Despina Georgiadou (15-10), puis face à l'Espagnole Araceli Navarro (15-13), avant de chuter contre l'Italienne Rossella Gregorio (15-11), pour s'offrir une médaille de bronze.Malina Vongsavady, quant à elle, n'a pas passé le stade des huitièmes de finale, après avoir été éliminée par l'Ukrainienne Olga Kharlan (15-8), alors que Sarah Noutcha a disparu dès les seizièmes, face à la Polonaise Zuzanna Cieslar (15-8).