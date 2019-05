500 Miles d'Indianapolis: Pagenaud signe la pole ! 

Une performance de tout premier ordre. Simon Pagenaud s'est adjugé la pole position des 500 Miles d'Indianapolis ce dimanche. Le Français du Team Penske a frôle la barre des 230 miles par heure de moyenne (229,992 mph soit 368 km/h) pour parvenir à ses fins. C'est sa 11e pole en Indycar mais la première sur l'ovale d'Indianapolis. Il termine avec un souffle d'avance sur Ed Carpenter (229,889 mph) tandis que Sébastien Bourdais a également brillé puisqu'il termine à une prometteuse 7e place. Fernando Alonso est le grand perdant de cette séance avec la 34e place et le statut de premier éliminé de cette 103e édition des 500 Miles.

"J'avais toute mon équipe derrière moi, c'est un effort commun. Je suis évidemment très heureux pour la France. Cela va aider à gagner en reconnaissance en France et en Europe", a expliqué Pagenaud cité par le site internet de la compétition.

Here are full results from a thrilling and heartbreaking day of qualifying at @IMS: https://t.co/RdH3RefYuX#INDYCAR // #ThisIsMay pic.twitter.com/eR3QHjtEBi