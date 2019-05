Nombre de tournois remportés sur terre battue cette saiso n: Benoît Paire 2, Rafael Nadal 1. Déjà titré début avril à Marrakech, l'Avignonnais est le deuxième joueur à doubler la mise sur ocre cette année après Christian Garin, vainqueur à Houston et Munich. Paire, lui, s'est imposé samedi à Lyon, et décroche son tout premier titre devant le public français, le troisième au total.

S'il avait souffert pour écarter Denis Shapovalov en quarts de finale, le Français a eu la partie plus facile en finale contre l'autre pépite du tennis canadien, Félix Auger-Aliassime, battu en deux manches (6-4, 6-3) pour la deuxième finale de sa jeune carrière. "J'espère que ça va aller pour lui, j'ai vu qu'il était diminué à partir de la fin du premier set, a souligné Paire à la fin du match sur RMC Sport. C'est un mec en or, pas seulement un super joueur de tennis."

J'ai envie de faire de grandes choses à Roland

Une belle pensée de la part de Paire, qui peut avoir le sourire, lui qui a effacé le souvenir de ses défaites en finale à Montpellier (2013) et à Metz (2017). "Je suis très content, j'ai gagné devant ma famille, mon petit neveu, ma mère, mon père, savoure-t-il. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer devant ce public, c'était plein toute la semaine."

En plus de se replacer au classement ATP (38e lundi prochain) et de grimper à la Race (26e), Paire fait le plein de confiance avant Roland-Garros. "Je vais profiter (de cette victoire), mais je vais aussi essayer de bien récupérer pour Roland, parce que j'ai envie de faire de grandes choses. Je vais savourer, et ensuite je vais vite filer à Paris", explique le Français, qui fera son entrée en lice dès lundi contre Marius Copil (81e). On lui souhaite la même réussite qu'un certain Dominic Thiem, vainqueur l'an passé à Lyon, et finaliste à Roland-Garros deux semaines plus tard.