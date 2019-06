Alexander Zverev poursuit tranquillement devant son public à Halle. L'Allemand, déjà double finaliste (2016, 2017), s'est imposé ce jeudi en deux sets secs face à l'Américain Steve Johnson (76e à l'ATP) en seulement 1h18 de jeu (6-3, 7-5).

Le 5e joueur mondial défiera en quarts de finale du tournoi le Belge David Goffin, pénible vainqueur de Radu Albot en trois manches (4-6, 6-4, 6-3).

