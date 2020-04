Comme Novak Djokovic, Rafael Nadal s’entraîne aussi en famille durant cette crise sanitaire. Mais contrairement au numéro un mondial, qui affronte son frère Marko dans son salon muni… d’une poêle, son dauphin a lui conservé sa raquette pour échanger avec sa sœur Maria Isabel dans son jardin. Et si elle était censée "lui remonter le moral", comme il l’écrit sur Instagram, c’est bien elle qui remporte le point dans cette vidéo déjà visionnée près de 3 millions de fois.

Un projet de la fédération



Un moral qu’il commencera peut-être à retrouver quand cette pandémie de coronavirus, qui touche beaucoup l’Espagne, deuxième pays comptant le plus de morts après l’Italie, aura pris fin, et qu’il pourra retrouver la compétition. Et si les circuits ATP, WTA et ITF sont arrêtés au moins jusqu’à la mi-juillet, et que cette suspension pourrait vraisemblablement se prolonger en septembre, et remettre ainsi en question la tenue de l’US Open, le Majorquin pourrait rejouer dès cet été. D’après Marca, la fédération espagnole (RFET) réfléchirait à organiser une tournée estivale regroupant les meilleurs joueurs du pays selon son vice-président, Tomas Carbonell.

Entre huit et dix tournois

Outre Nadal, neuf autres membres faisant partie du Top 100 du classement ATP seraient concernés : Roberto Bautista (n°12), Pablo Carreno Busta (n°25). Albert Ramos (41), Fernando Verdasco (52), Pablo Andújar (53), Feliciano López (56), Alejandro Davidovich (97) et Roberto Carballés (99). Une tournée estivale qui pourrait comprendre entre huit et dix tournois, et se déroulerait donc dans les différents clubs du pays. Et dont l’organisation éventuelle, alors que des contacts auraient déjà été noués avec les joueurs, dépendra évidemment de l’évolution de la situation sanitaire.