Stuttgart: Raonic forfait, Auger-Aliassime en finale

Il n'y aura pas de duel 100% canadien en demi-finale du tournoi de Stuttgart puisque Milos Raonic a déclaré forfait avant d'affronter Félix Auger-Aliassime.

Le prodige québécois se hisse ainsi en finale, sa troisième de l'année après Rio de Janeiro et Lyon, où il tentera de décrocher le premier titre de sa jeune carrière.

Dimanche, "FAA" sera opposé à l'Italien Matteo Berrettini, tombeur de son côté de Jan-Lennard Struff (6-4, 7-5), et déjà vainqueur cette saison à Budapest.

