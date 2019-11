Masters: Berrettini, grande première pour l'Italie

Déjà éliminé, Matteo Berrettini a dominé Dominic Thiem (7-6 [3], 6-3) ce jeudi au Masters, dans un match sans véritable enjeu (en dehors des 200 points ATP), puisque l'Autrichien était déjà assuré de terminer premier du groupe Bjorn Borg après ses victoires sur Roger Federer et Novak Djokovic.

C'est tout de même un moment important pour l'Italien, qui devient le premier joueur de son pays à remporter un match au tournoi des maîtres. Ses prédécesseurs, Corrado Barazzutti (1978) et Adriano Panatta (1975), avaient chacun perdu leurs trois matches au Masters.

Ending on a high



Matteo Berrettini becomes the first-ever Italian to win a singles match at the ATP Finals, beating Thiem 7-6 6-3! #NittoATPFinals pic.twitter.com/DFBdzmIX4p