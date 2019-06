Herbert bute sur son idole

Interrogé par l’ATP avant d’affronter pour la toute première fois Roger Federer samedi, en demi-finales du tournoi de Halle, sur un entraînement qu’il avait partagé avec le Suisse en 2014, Pierre-Hugues Herbert avait évoqué "un rêve qui se réalisait. Enfant, je le regardais et j’essayais de l’imiter."

Cinq ans plus tard, ce premier match face à son idole de jeunesse a plutôt tourné au cauchemar pour «P2H», qui aura tenu un tout petit peu plus d’une heure face au nonuple lauréat de l’épreuve allemande (6-3, 6-3 en 1h02).

Rapidement mené 0-3, l’Alsacien, qui ne se sera pas procuré la moindre opportunité de breaker «Rodgeur», a même dû sauver une balle de 0-4. Il a mieux débuté le deuxième acte, malgré trois balles de break d’entrée pour le Bâlois, mais a fini par céder à 3-3 avant de s’incliner logiquement, sous la pression de son prestigieux adversaire.

Pas de quoi rougir donc, pour le 43e joueur mondial, qui va se rapprocher lundi du meilleur classement de sa carrière (36e), après ses victoires face à Monfils, Stakhovsky et Coric. Federer, en quête d’un dixième sacre pour sa treizième finale - un record - à Halle, devra se débarrasser dimanche de David Goffin, en finale pour la première fois depuis novembre 2017 après son succès contre Matteo Berrettini (7-6[4], 6-3).

@rogerfederer is one win away from a 10th @ATPHalle . #NoventiOpen19