Hambourg: Zverev et Fognini dans les clous

Au rendez-vous, les 3 premières têtes de série du tournoi de Hambourg seront présentes au stade des quarts de finale.

Après Dominic Thiem (n°1), le finaliste du dernier Roland-Garros, ce sont jeudi Alexander Zverev (n°2) puis Fabio Fognini (n°3) qui ont à leur tout validé leur ticket pour un grand huit final de fort belle facture sur la terre battue allemande.

The hometown boy rolls on



Alex Zverev defeats Delbonis 6-4 7-6 to move into the #HamburgOpen quarter-finals pic.twitter.com/en4vu3zLuf — Tennis TV (@TennisTV) 25 juillet 2019

Bénéficiaire d'une wild-card devant son public et dans la ville où il habite, Zverev, qui restait sur une élimination au premier tour à Wimbledon, a pris le meilleur sur l'Argentin Federico Delbonis en 2 sets (6-4, 7-6 [2]) et 1h45 de jeu. Plus expéditif encore, Fognini, sacré en 2013 à Hambourg (et finaliste dès 2015), continue à couper les têtes allemandes. Après sa victoire sur Julian Lenz, le Transalpin domine (7-5, 6-4) un autre jeune invité, Rudolf Molleker (18 ans), écarté en 1h21.

En quarts de finale, Zverev sera opposé au Serbe Filip Krajinovic, tandis que Fognini se frottera à l'Espagnol Pablo Carreno Busta.